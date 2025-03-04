По мнению Мусиенко, в начале 2023 года, ситуация была бы значительно критичнее, чем сейчас.

Президент США Дональд Трамп приостановил предоставление военной помощи Украине, это касается даже оборудования, которое находится в пути.

Как пояснил в эфире телемарафона военный эксперт, военнослужащий сил ТРО Александр Мусиенко, речь идет о пакете помощи от США от 30 декабря 2024 года, который был объявлен предыдущим президентом США Джо Байденом.

"Мы ждали ясности, к сожалению, мы ее получили в таком виде. Пакет, который объявлялся в декабре, включал ракеты-перехватчики для систем ПЗРК Stinger, противотанковые комплексы и не только... Конечно, так же помощь в системах ПВО это ракеты к ЗРК Patriot. Собственно говоря, номенклатура, которую Украина получает от США, довольно значительная. Она содержала и артиллерийские снаряды, ракеты к системам ПВО, ракеты к реактивной артиллерии...", - сказал Мусиенко.

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Кроме того, речь идет о ракетах ATACMS к системам HIMARS, переносных зенитно-ракетных комплексах. Также, по словам эксперта, американская помощь касается ремонта техники, бронированных машин и тому подобное.

В то же время Мусиенко отмечает, что за годы войны много сделано для укрепления своей оборонной способности самой Украиной, украинским оборонно-промышленным комплексом. Кроме того, есть европейские страны, которые тоже имеют свою оборону индустрию и оборонно-промышленный комплекс.

"Если бы мы сравнивали ситуацию с 2022 годом, или с началом 2023-го, когда США также прекратили помощь, тогда было бы значительно критичнее, чем сейчас", - считает эксперт.

США прекратили помощь Украине - что известно

Как писал УНИАН, официальный представитель Белого дома подтвердил CNN, что президент США Дональд Трамп приостановил предоставление военной помощи Украине после спора по конфликту с президентом Владимиром Зеленским в пятницу. По словам другого чиновника, пауза будет распространяться на все военное оборудование, которое еще не находится на территории Украины.

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