Это не первый случай, когда Нарендра Моди критикует Россию за ее действия в Украине.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал президенту России Владимиру Путину в Кремле, что смерть невинных детей была болезненной и ужасной через день после смертельного удара по детской больнице в Киеве. Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что резкое замечание индийского лидера, который находился с визитом, было неявным укором Путину, который за несколько минут до того поздравил его в Кремле теплым заявлением о важности стратегических связей между двумя странами.

"Независимо от того, это война, конфликт или теракт, любому человеку, который верит в человечество, больно, когда есть потеря жизней. Но даже в этом, когда убивают невинных детей, сердце обливается кровью, и эта боль очень страшная", - сказал Моди. Видео дня

СМИ напоминает, что это не первый случай, когда премьер-министр Индии критикует Россию за ее действия в Украине. Так, в сентябре 2022 года он сказал Путину, что "сегодняшняя эпоха не является эпохой войны", и тогда Путин сказал, что понимает беспокойство Моди.

"Однако Индия не осудила вторжение России и воспользовалась возможностью купить рекордные объемы российской нефти по сниженным ценам, поскольку санкции разрушили торговлю Москвы с Западом. Для России Индия становится все более важным партнером, как в экономическом, так и в дипломатическом плане, поскольку Москва стремится продемонстрировать, что попытки Запада изолировать ее провалились", - говорится в материале.

Визит Моди в Москву

Индийский премьер Неренда Моди во время своего двухдневного визита в Россию выступил с призывами как можно быстрее прекратить войну в Украине. При этом он тоже считает, что невозможно найти решение на поле боя и нужен "только диалог".

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал встречу Моди с Путиным. По его словам, "это огромное разочарование и разрушительный удар по мирным усилиям - видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимает в Москве самого кровавого преступника в мире в такой день".

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