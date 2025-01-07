Жан-Мари Ле Пен - отец лидера ультраправой французской партии Марин Ле Пен.

Во Франции в возрасте 96 лет 7 января умер Жан-Мари Ле Пен - основатель партии "Национальный фронт", бывший кандидат в президенты, отец лидера ультраправой французской партии Марин Ле Пен, пишет французское издание Le Monde со ссылкой на заявление семьи политика.

"Жан-Мари Ле Пен в окружении своей семьи был призван к Богу в этот вторник в полдень", - цитирует заявление издание.

Отмечается, что в течение почти семи десятилетий XX и XXI веков политик участвовал в общественной жизни Франции.

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"Он знал Четвертую и Пятую Республики. Воевал против Пьера Мендеса Франса, Мишеля Рокара, Франсуа Миттерана, Жака Ширака и даже Николя Саркози. Также участвовал в двух войнах", - рассказывает издание о политике.

Ле Пен пять раз баллотировался в президенты. Его дочь Марин дважды баллотировалась в президенты Франции и дважды проиграла Эмманюэлю Макрону в 2017 и 2022 годах. Ее называют "подругой Путина" из-за ее пророссийской политической ориентации.

"Подруга" Путина Марин Ле Пен: что о ней известно

Как сообщал ранее УНИАН, лидер крайне правых Марин Ле Пен в декабре призвала Макрона уйти в отставку. Она обвиняла его в политическом кризисе в стране.

Прокуратура Парижа потребовала приговорить Марин Ле Пен, лидера "Национального объединения", к лишению свободы на пять лет, а также запретить ей занимать государственные должности в течение того же срока. Ее и еще более 20 представителей "Национального объединения" обвиняют в нецелевом использовании средств ЕС.

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