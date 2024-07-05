По мнению генерального секретаря Альянса, надо усиливать Украину, чтобы в будущем получить переговорное решение завершения войны.

Нет никаких признаков, что российский диктатор Владимир Путин готов отказаться от войны против Украины и начать ведение переговоров о мире. Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг сказал в Брюсселе на пресс-конференции, посвященной юбилейному саммиту Альянса, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

"Это Украине решать, какими будут приемлемые условия для мирных переговоров и любого переговорного решения, поскольку Украина является суверенным и независимым государством", - подчеркнул Столтенберг.

При этом генеральный секретарь Альянса отметил, что НАТО должно помочь Украине укрепить позиции, потому что существует прочная связь между тем, что происходит за столом переговоров, и тем, какова ситуация на поле боя.

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"Поэтому, если мы хотим переговорного решения - мы должны оказывать военную поддержку Украине. И это то, что делают союзники НАТО. Я ожидаю новых объявлений о системах противовоздушной обороны и военной поддержки", - подчеркнул Столтенберг.

Также он ожидает, что главы государств и правительств стран-членов НАТО согласуют на саммите финансовые обязательства для Украины, которые будут гораздо сильнее тех, которые были раньше.

"Нет признаков, что Путин готов вести переговоры для мира, потому что мы видели его последнее предложение, в котором говорилось о том, что Украина должна отказаться от всей своей территории в четырех областях, ... что означает, что украинцы должны отказаться не только от территории, которую Россия контролирует сегодня, но на самом деле отказаться от большой территории, которую сегодня контролирует Украина", - сказал Столтенберг и добавил, что Путин также хочет, чтобы Украина отказалась от права самостоятельно выбирать свой внешнеполитический путь и не вступала в НАТО.

Кроме того, генеральный секретарь Альянса напомнил, что Россия начала агрессивную войну против Украины в 2014 году с оккупации Крыма и начала войны на Донбассе. Тогда же Россия согласилась на первые Минские договоренности, которые сама же и нарушила, захватив больше украинской территории. Затем Россия согласилась на вторые Минские договоренности, выжидала семь лет, или перейти к полномасштабному вторжению.

"Не может быть третьего Минска. Нам надо сейчас то, что будет надежным, что на самом деле остановит войну, и Россия прекратит свою агрессию", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что после прекращения боевых действий нужна будет безопасность, и чтобы украинцы имели возможность сдерживать возможную будущую атаку.

"Нам потребуются определенные гарантии безопасности для Украины, и конечно, это одна из причин, почему союзники четко заявили, что Украина станет членом НАТО", - сказал Столтенберг.

Последние заявления Путина

На днях правитель России Владимир Путин отверг идею Зеленского о переговорах через посредника, как это было в случае согласования "зернового коридора" с участием Турции и ООН. Российский диктатор считает, что посредникам не хватит полномочий, чтобы подписывать необходимые документы.

Ранее Путин заговорил о возобновлении диалога с Украиной. При этом в основу этих переговоров могут быть положены, как сказал Путин, так называемые "Стамбульские договоренности", которые Россия трактует как хочет.

Также УНИАН сообщал, что немецкое издание WELT опубликовало выдержки из текста мирного соглашения с РФ 2022 года, якобы согласованного во время нескольких раундов переговоров между Украиной и РФ весной 2022 года.

Речь идет о проекте договора, который обе воюющие стороны согласовали по состоянию на 15 апреля 2022 года. "Открытыми" оставались всего несколько пунктов. Их должны были обсудить лично Владимир Путин и Владимир Зеленский на встрече в верхах, которая так и не состоялась.

Согласно проекту мирного договора, Украина обязывалась:

придерживаться "постоянного нейтралитета", то есть отказаться от членства в военном союзе, включая НАТО;

отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать оружие;

не предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам;

воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и участия в любых военных конфликтах;

законодательно запретить "фашизм, нацизм и агрессивный национализм".

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