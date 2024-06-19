Посреднику не обязательно быть абсолютно беспристрастным, чтобы добиться успеха, пишет издание.

Симпатии Китая к России были очевидны большинству наблюдателей уже в начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Однако менее обсуждается то, насколько с тех пор выросла поддержка Москвы Пекином, пишет Politico.

Отмечается, что это стало болезненно ясно в преддверии Глобального мирного саммита по Украине в Швейцарии 15-16 июня.

"Конечно, было бы преувеличением сказать, что Китай и Россия полностью согласны в вопросе войны. Обзор недавних заявлений и аналитических материалов Пекина и Москвы ясно показывает, что Китай признает Украину как суверенное государство и не разделяет российских нарративов о том, что эта страна является нацистской марионеткой Запада. Он также поддерживает прямые контакты с Киевом, высказывается против российской ядерной угрозы и публично не поддерживает вторжение. Вместо этого он туманно заявляет, что "суверенитет всех стран" должен уважаться, намекая, что вторжение может быть неоправданным. Но на этом разногласия заканчиваются, поскольку обе страны склонны соглашаться по ключевым вопросам", - говорится в публикации. Видео дня

Указывается, что, по мнению Пекина, виновником конфликта являются США, которые, по его словам, стремились спровоцировать конфронтацию в регионе.

"Эту пару также разделяет презрение к западным санкциям, в том числе к тем, которые были наложены против России. Китайские чиновники яростно выступают против американских "незаконных односторонних санкций" и заявляют, что не будут их соблюдать. И Си Цзиньпин не просто пассивно сопротивлялся попыткам изолировать Россию, обеспечив стране экономический спасательный круг, он также показал, что готов нести как репутационные, так и экономические издержки, чтобы поддержать своего соседа", - говорится в публикации.

Отмечается, что после того, как Запад ужесточил свои требования к Китаю, его связи с Россией, похоже, только укрепились. И чем дольше Китай будет сохранять свою пророссийскую позицию, тем труднее будет переломить ситуацию.

"Это правда, что посреднику не обязательно быть абсолютно беспристрастным, чтобы добиться успеха. Обладая решающим влиянием на одну или обе конфликтующие стороны, он может уговорить их пойти на компромиссы, которые в противном случае были бы невозможны. Однако для того, чтобы такие усилия были успешными, указанный посредник должен быть готов опираться на зависимые стороны таким образом, что это может значительно обострить его отношения с ними. Пока что Си Цзиньпин не проявил никаких признаков готовности сделать это, и шансы на это, похоже, уменьшаются", - пишет издание.

Напомним, на днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай лишь притворяется нейтральной стороной в войне против Украины, на самом деле он подпитывает конфликт. Он считает, что КНР лишь пытается избежать санкций и сохранить торговлю, и Запад не должен с этим мириться.

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