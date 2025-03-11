Западные чиновники рассказали, что диктатор намеренно выдвинул "максималистические" требования накануне переговоров, потому что знает, что они неприемлемы для украинцев и европейцев.

Российский диктатор Владимир Путин умышленно выдвинул неприемлемые для украинцев требования поскольку в любом случае не собирается идти ни на какие компромиссы, и это осложняет усилия президента США Дональда Трампа по мирному соглашению. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.

"Западные чиновники заявили, что президент России Владимир Путин не намерен идти на компромисс относительно территории, миротворцев и нейтралитета Украины на любых мирных переговорах, что затрудняет усилия президента Дональда Трампа по достижению надежного урегулирования", - пишет издание.

Отмечается, что Путин выдвинул намеренно "максималистические" требования накануне переговоров, и он знает, что они неприемлемы для украинцев и европейцев. А тем временем российский диктатор, говорят источники издания, готов продолжать борьбу.

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Издание отмечает, что такая оценка намерений Путина "ставит под сомнение то, серьезно ли он настроен на переговоры по реалистичному и длительному мирному урегулированию с Украиной".

"Это также противоречит взглядам Трампа, высказанным в Белом доме в пятницу, когда он сказал журналистам, что считает, что Путин хочет мира", - говорится в материале.

Также издание приводит слова спикера Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что такая оценка западных чиновников позиции России "не соответствует действительности".

"Россия открыта для мирных усилий, для мирного урегулирования вокруг Украины, и мы на самом деле предпочитаем достигать своих целей мирным и дипломатическим путем", - сказал Песков, добавив, "если сегодня и завтра будет показано, что Украина готова к переговорам, это будет другая история".

Переговоры по войне в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, во вторник, 11 марта, в Джидде начались переговоры Украины и США. С украинской стороны участие в них принимают руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

Отмечалось, что американская сторона хочет использовать встречу с украинской делегацией, чтобы определить, готов ли Киев пойти на уступки России. Также США хотят выяснить, серьезно ли Украина настроена на улучшение связей с новой администрацией Белого дома после скандальной встречи Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

Появилась информация со ссылкой на Sky News, что команда Дональда Трампа категорически исключает возможность возвращения Украины к границам не только 2014-го, но и даже 2022 года. Однако в Центре противодействия информации заявляют, что она не соответствует действительности.

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