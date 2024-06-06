Ожидается, что эта речь станет воодушевляющей защитой демократии и НАТО.

Президент США Джо Байден готовится выступить в Нормандии 7 июня. Речь его при этом будет направлена ​​на объяснение важности продолжения помощи Украине, пишет Politico.

"Президенты-демократы не склонны брать за образец Рональда Рейгана. Но в преддверии своей поездки в Нормандию на 80-летие Дня Д президент Джо Байден и его команда внимательно изучают, как консервативная икона использовала подобное паломничество сорок лет назад, - говорится в публикации. - Подобно тому, как слова Рейгана были залпом американской решимости, направленной на бывший Советский Союз, речь Байдена будет направлена ​​на объяснение важности продолжения помощи Украине в отражении наступления России".

Как отметил историк Джон Мичем, Байден справедливо сделал защиту демократии и порядочности центральным элементом своего президентства:

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"Нормандия предлагает ему возможность почтить память людей, которые сделали нашу жизнь возможной, и призвать нас вновь противостоять темным силам автократии - силам, которые угрожают основанному на правилах и управляемому альянсами мировому порядку, возникшему в результате Второй мировой войны".

Ожидается, что речь Байдена станет воодушевляющей защитой демократии и НАТО. И состоится она на следующий день после того, как лидеры со всего Запада, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, отметят 80-летие высадки в Нормандии ("День Д").

"Я не знаю, сможет ли президент в наши дни сказать что-нибудь, что объединило бы страну. В последний раз США были по-настоящему объединены после событий 11 сентября. Прошло более 20 лет с тех пор, как американцы почувствовали какое-либо реальное всеобъемлющее чувство национальной идентичности. Сейчас мы живем в другую эпоху, которая делает риторику и обмен сообщениями намного сложнее", - отметила старший научный сотрудник Атлантического совета Рэйчел Риццо.

Зеленский прибыл во Францию - что сообщалось

Напомним, 6 июня президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли во Францию для участия в важных мероприятиях, в том числе официальной церемонии по случаю 80-летие высадки союзнических войск в Нормандии во время Второй мировой войны.

"Нормандия. Впереди - важные мероприятия и встречи для укрепления нашего государства и усиления единства всех, кто уважает человеческие ценности и жизни", - сообщил президент.

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