В Сирии при подрыве автоколонны ликвидирован российский генерал
В Сирии в результате подрыва автоколонны был ликвидирован российский военный советник в звании генерал-майора.
Инцидент произошел во вторник, 18 августа, в 15 км от города Дейр-эз-Зора, сообщает DW со ссылкой на Минобороны РФ.
Сообщается, что взрыв произошел во время возвращения автоколонны с российскими военными. На обочине дороги сработало самодельное взрывное устройство. Помимо генерала, ранения получили еще двое российских военных.
Ликвидированный в Сирии генерал представлен к государственной награде посмертно, сказано в сообщении Минобороны РФ. Фамилия погибшего генерала не называется.
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Как пишет РБК, погибшим оказался генерал-майор Вячеслав Гладких, занимавший должность заместителя командующего 36 общевойсковой армией, служил в Забайкальском крае.
На сайте Кремля в 2016 году имя Вячеслава Гладких появилось в указе президента о присвоении воинских званий.
На сайте Минобороны генерал-майор Гладких в последний раз упоминался в сентябре 2019 года, в новости о завершении окружного этапа всеармейских соревнований среди командиров в Восточном военном округе.
Война в Сирии: участие России
- Около 100 российских военных частной военной компании "Вагнер" были ликвидированы под сирийским Дейр-Эз-Зор в начале февраля 2018 года в результате боя против сил международной коалиции, которые возглавляет командование США. Впрочем, Россия не просто опровергала информацию о потерях, но и подделывала свидетельства военных о смерти.
- В конце февраля 2019 года трое военнослужащих Вооруженных сил России были ликвидированы в Сирии.
- В феврале 2020 года в Сирии в районе Алеппо были ликвидированы четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ России.
- В марте этого года эксперты ООН представили доклад, в котором говорится о причастности России к военным преступлениям в Сирии.
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