цей матеріал доступний українською

В Сирии при подрыве автоколонны ликвидирован российский генерал

21:14, 18 августа 2020
Мир
1041 2
В Сирии ликвидирован российский генерал / REUTERS

Инцидент произошел во вторник, 18 августа, в 15 км от города Дейр-эз-Зора, сообщает DW со ссылкой на Минобороны РФ.

Сообщается, что взрыв произошел во время возвращения автоколонны с российскими военными. На обочине дороги сработало самодельное взрывное устройство. Помимо генерала, ранения получили еще двое российских военных.

Ликвидированный в Сирии генерал представлен к государственной награде посмертно, сказано в сообщении Минобороны РФ. Фамилия погибшего генерала не называется.

Читайте такжеThe Guardian: Ручной "оппозиционер" России готовит новую революцию в Сирии

Как пишет РБК, погибшим оказался генерал-майор Вячеслав Гладких, занимавший должность заместителя командующего 36 общевойсковой армией, служил в Забайкальском крае.

На сайте Кремля в 2016 году имя Вячеслава Гладких появилось в указе президента о присвоении воинских званий.

На сайте Минобороны генерал-майор Гладких в последний раз упоминался в сентябре 2019 года, в новости о завершении окружного этапа всеармейских соревнований среди командиров в Восточном военном округе.

Война в Сирии: участие России

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter