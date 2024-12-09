Падение режима Асада в Сирии подчеркнуло хрупкость правления Путина, - CNN

Падение династии Асадов может нанести серьезный удар по устремлениям Путина стать влиятельным игроком на Ближнем Востоке.

События в Сирии означают для президента РФ Владимира Путина гораздо больше, чем просто потерю государства-союзника. Особенно усугубило ситуацию то, что сирийский диктатор Башар Асад сбежал в Москву, сообщает CNN.

Отмечается, что падение династии Асадов может нанести серьезный удар по устремлениям Путина стать влиятельным игроком на Ближнем Востоке. Собственный режим российского диктатора также может оказаться под угрозой.

"Путин бросил Асада под автобус, чтобы продлить свою войну в Украине. Его ресурсы скудны, и он не так силен, как притворяется", - процитировали в издании слова бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

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Кроме того, побег Асада из страны подозрительно похож на то, как бывший бывший президент Украины Виктор Янукович сбежал из Украины в 2014 году, отметили в издании. Сирийцы теперь бродят по заброшенному президентскому дворцу в Дамаске, как и украинцы в Межигорье.

В издании напомнили, что Янукович после своего побега не возвращался в Украину. Вероятнее всего, это ждет и Асада, который больше не сможет вернуться обратно.

Автор материала, журналист Натан Ходж считает, что падение режима Асада в Сирии может стать поворотным моментом для Украины. В то время, как Асад сбежал из страны в Москву, президент Владимир Зеленский встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Белого дома Дональдом Трампом в Париже.

Ходж уверен, что побег Асада может потенциально ослабить позиции Путина в переговорах о прекращении войны в Украине. Особенно, если партнеры Киева перестанут воспринимать всерьез его ядерные угрозы.

В издании также подчеркнули, что на падение режима в Сирии обратил внимание и Трамп. В социальных сетях он писал о том, что Путин не в состоянии помешать смене правления в Сирии, хотя обещал защищать режим Асада.

В интернете публикуют видео, как повстанцы сносят памятники Асада в Тартусе, на средиземноморском побережье Сирии, где РФ держала военно-морскую базу со времен Холодной войны. В издании добавили, что Россия также использует свою авиабазу в Хмеймиме. В 2017 году во время ее посещения Путин заявил, что противники Асада получат "беспрецедентные удары, которых они еще не видели, если снова поднимут головы".

По мнению Ходжа, обещания Путина поддерживать Асада всеми возможными усилиями, теперь кажутся пустыми. Тем не менее он не исключает, что такое поражение может привести к тому, что российский диктатор будет действовать решительнее в Украине, чтобы казаться более сильной фигурой на политической арене.

Война в Сирии - важные новости

Ранее государственное телевидение Сирии объявило о падении режима Башара Асада. Послание к народу сопровождалось патриотической и революционной музыкой.

Кроме того, бывший офицер британской армии Тим Коллинз говорил о том, что события в Сирии стали катастрофой для российского диктатора Владимира Путина. По его словам, Россия фактически потеряла стратегический доступ к теплым водам Средиземного моря, поскольку Босфор закрыт для российских военных кораблей из-за войны в Украине.

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