Западу стоит как можно раньше отреагировать на агрессивные выпады со стороны Москвы, иначе последствия будут еще более катастрофические.

"Матушка Россия, забери Донбасс домой". Этот драматический призыв главы телевидения Кремля Маргариты Симонян попал во все заголовки после так называемого "форума российского Донбасса". Мероприятие прошло на оккупированной части востока Украины 28 января и стало сигналом о свежей эскалации в гибридной войне, которую Москва ведет против Украины уже 7 лет.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет бывший депутат парламента Литвы и политический аналитик университета Николаса Ромериса Альвидас Медалинскас. Он замечает, что слова Симонян имеют большой вес. Будучи главным редактором главной телевизионной сети Кремля RT (в прошлом Russia Today) и международного информационного агентства "Россия Сегодня", она приближена к верхушке аппарата пропаганды Владимира Путина. Ее часто рассматривают как инсайдера режима.

Читайте также"Л/ДНР" представила свою "доктрину": в ней говорится о захвате всего ДонбассаСимонян, конечно, не говорит официально от имени властей. Но вряд ли она поехала бы в зону боевых действий на востоке Украины, чтобы сделать столь провокационное заявление, не получив перед этим разрешение от Кремля. Призыв Симонян к аннексии Донбасса не был изолированным выпадом. С декабря 2020 года российские усилия в информационной войне все больше сосредотачиваются на так называемой "доктрине российского Донбасса". Эта инициатива призвана обеспечить историческое оправдание для посягательств Москвы на восток Украины, подчеркивая давние связи региона с Россией.

Эти усилия противоречат не только роли России в Минском мирном процессе. Они идут в разрез официальным обязательствам Москвы поддержать реинтеграцию оккупированного региона в Украину. "Доктрина российского Донбасса" - это последний образец энтузиазма Кремля в переписывании истории под свои современные политические потребности. Эта склонность искажать прошлое играет центральную роль в информационной войне, которая сопровождает российскую военную агрессию против Украины.

Когда российские силы оккупировали Крым в 2014 году, пропагандисты Москвы быстро объявили, что украинский полуостров якобы "всегда был российским". На самом же деле Крым - это древняя земля с историей, которая длилась почти три тысячи лет. Она включает длительные периоды в составе Византийской империи, Золотой орды и Османской империи. В свою очередь, российское присутствие в Крыму началось относительно недавно в конце 18-го века. Так что очевидно, что называть этот космополитический геополитический перекресток "исконно русским" - это нонсенс.

Крым до сих пор под российской оккупацией. И не трудно понять, почему многие сейчас встревожены тем, как пропагандисты Москвы говорят, что украинский Донбасс якобы "всегда был российским". Опять же, посягательства Кремля сопровождаются удобными историческими рассказами, которые были тщательно переписаны под его современные нужды.

Читайте такжеСтало известно, когда Международный суд ООН примет финальное решение по делу MH17И украинские, и российские, и западные традиционные академические взгляды на историю Донбасса всегда опирались на три ключевых аспекта раннего развития региона. Обычно все начинается с того, как Донбасс был колонизирован сначала украинскими казаками и крестьянами, которые селились на приграничных землях "дикой степи" после постепенного отступления Крымского ханства. Затем принято рассматривать волны колонизации из разных частей Европы.

После этого начинается длительный период интенсивного международного вмешательства, которое питало индустриализацию региона на протяжении всей второй части 19-го века. Западные промышленники стали инструментом развития Донбасса. Они привезли сюда важный капитал и технологии. Самый известный из них - уэльский бизнесмен Джон Юз, который в 1869 году основал Донецк. Город изначально назывался Юзовка в его честь. Это название сохранялось до 1929 года, пока власти СССР не изменили его на "Сталино".

"Доктрина российского Донбасса", очерченная в Донецке 28 января, не упоминает обо всех этих важных факторах истории востока Украины. Зато обсуждение было сосредоточено исключительно на россиянах, сыгравших важную роль в развитии региона. Никто не упоминал о систематической политике русификации, которая практиковалась как царским режимом, так и в советскую эру. Не было места и честным разговорам о Голодоморе, который в начале 1930-х годов убил миллионы украинцев и опустошил Донбасс. Другие зверства СССР тоже были проигнорированы.

Но участники форума нашли время на то, чтобы осудить украинские власти за последние попытки вернуть исторические названия городам и городкам на подконтрольной Киеву части Донбасса. Это называли доказательством антироссийской политики украинского правительства.

"Попытки Кремля критиковать украинскую власть за "украинизацию" Украины много говорит о глубоко империалистическом мышлении России. Эта идеология берет свое начало с царистского прошлого, времен, когда украинцев называли "малороссами", а их язык подавляли как ненужный диалект. Такое мышление сохраняется до сих пор", - отмечает автор.

Читайте такжеСнайпер ранил украинского военного на ДонбассеПутин неоднократно заявлял, что считает украинцев и россиян "одним народом". А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 8 февраля подтвердил, что Москва считает Украину частью "русского мира".

Пока не известно, чего добивается Кремль, продвигая так называемую "доктрину российского Донбасса". Российские чиновники отреагировали на призывы Симонян заявлениями, что Москва не планирует аннексировать оккупированную часть Донбасса. Как ни странно, но такое возражение звучит правдоподобно. Сейчас мало что говорит о желании Путина включить Донбасс в состав РФ, как это произошло с Крымом. Это было бы слишком дорого. Россия столкнулась бы с новой волной международных санкций. А нынешний статус-кво служит цели России по постоянной дестабилизации Украины.

Чего же добивается Москва? Новое пропагандистское наступление может быть попыткой испытать реакцию администрации Джо Байдена в США или же оценить более широкое международное мнение. Другое возможное объяснение - это желание увеличить давление на президента Украины Владимира Зеленского. Или же Москва переходит к более открытому империализму.

Международное сообщество еще не осознало потенциальные катастрофические последствия равнодушия к информационному гамбиту Москвы. Продвигая идею "российского Донбасса", Кремль снова угрожает перечеркнуть международные границы грубой силой на основании извращенных утверждениях об этническом родстве и исторической справедливости. Ревизионизм Москвы впервые дал о себе знать в 2014 году, когда был оккупирован Крым. Прошло 7 лет, но Россия остается фактически безнаказанной за это.

Читайте также"Заставили лить грязь на Украину": оккупанты показали пропавшего на Донбассе военногоЕсли Москве не послать сильный сигнал, дальнейшая агрессия не исключена. Также российский ревизионизм не ограничивается лишь зоной конфликта на Донбассе. Напротив, российские исторические посягательства на Украину простираются далеко за пределы этого региона и включают все северное побережье Черного моря. Также московский империалистический ревизионизм охватывает Беларусь, страны Балтии и большую часть Центральной Азии.

Заманчиво отбросить "доктрину российского Донбасса" как очередную пустую выдумку пропагандистской войны России против Украины. Но это означало бы проигнорировать горький опыт последних 7 лет и трагические уроки тоталитарного 20-го века. Страны Европы знают, как никто другой в мире, что такие иредентистские посягательства, которые декларирует Россия сегодня, могут привести к катастрофе. Западные лидеры поступят мудро, если разберутся с этой опасной риторикой раньше, чем станет слишком поздно.

Российская пропаганда: как реагирует мир

В ноябре 2016 года Европарламент одобрил резолюцию о борьбе с исламистской и российской пропагандой.

Для противодействия антиевропейским кампаниям парламентарии предлагали усилить слабую "стратегическую коммуникацию" и больше инвестировать в повышение осведомленности, образование, онлайн - и местные средства массовой информации, журналистские расследования и информационную грамотность населения.

Евродепутаты признали, что после аннексии Крыма и развязывания гибридной войны на Донбассе Кремль усилил свою пропаганду против ЕС. Они отметили, что "российская власть использует широкий спектр средств и инструментов, таких как многоязычные телеканалы (например, Russia Today), псевдо-информационные агентства и мультимедийные платформы (например, Sputnik) [...], социальные медиа и интернет-троллей, чтобы бросить вызов демократическим ценностям, разделить Европу, собрать внутреннюю поддержку и создать впечатление сформировавшейся государственности у восточных границ ЕС".

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Перевод: Лесь Дымань