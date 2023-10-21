Представитель контролируемого ХАМАСом Минздрава заявил, что семь больниц были "выведены из строя".

По данным палестинского министерства здравоохранения, число погибших в секторе Газа с 7 октября возросло до 4385 человек.

Сектор Газа продолжает подвергаться израильским авиаударам, а агентства по оказанию помощи предупреждают, что в местных больницах почти закончилось топливо и материалы, пишет CNN.

Представитель контролируемого ХАМАСом Минздрава заявил, что семь больниц и 21 центр первичной медико-санитарной помощи были "выведены из строя", а 64 медицинских сотрудника были убиты.

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"На данном этапе это абсолютно вопрос жизни и смерти", - сказала CNN Аврил Бенуа, исполнительный директор организации "Врачи без границ".

Война в Израиле 2023 - что известно

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2023 года террористическая группировка ХАМАС атаковала Израиль. В результате внезапного нападения погибло более 1200 человек, преимущественно гражданских лиц. Около 3000 человек получили ранения, в плен в сектор Газа были похищены более сотни людей. Официально подтверждена гибель 18 граждан Украины.

После нападения Израиль начал операцию "Железные мечи", совершая удары по территории сектора Газа. Также Израиль объявил о полной блокаде Газы, в частности, перекрыл подачу воды и электричества.

Помимо этого, израильские лидеры собрали войска перед возможным наземным вторжением. Армия обороны Израиля мобилизовала более 300 тысяч резервистов, стремясь уничтожить ХАМАС и помешать ему совершать дальнейшие нападения на израильскую землю.

В своем заявлении президент США Джо Байден поддержал Израиль в войне против ХАМАС, назвав ее жизненно важной для национальной безопасности Америки. Но он предупредил израильское правительство, чтобы оно не было "ослеплено гневом", и провел четкое различие между ХАМАСом и палестинским народом, призвав защищать мирных жителей в Газе.

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