Минобороны Германии заявило, что проводит проверку участия немецких солдат в соревнованиях вместе с российскими и белорусскими военными.

Немецкие военные участвовали в общих спортивных соревнованиях з россиянами в Бангладеш и позировали вместе на фото, пишет BILD.

Как напоминает издание, российские спортсмены не допускаются к большинству международных соревнований, включая Олимпийские игры. Однако Международная военно-спортивная ассоциация CISM (Conseil International du Sport Militaire) регулярно организует мероприятия, в которых могут принимать участие российские солдаты - даже в военной форме.

Так, в конце февраля 2024 года в Бангладеш прошли организовнаные CISM соревнования по стрельбе из лука. На церемонии награждения восемь российских солдат позировали рядом с семью военнослужащими вооруженных сил Германии, среди которых был глава немецкой делегации подполковник Кристиан Лютцкендорф.

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Представитель министерства обороны заявил BILD, что, как только стало известно о фотографиях, министерство немедленно отреагировало. Сообщается, что с солдатами бундесвера, участвующими в соревнованиях CISM, была проведена разъяснительная работа и разъяснено, что такие фотографии недопустимы.

"Тем не менее, согласно исследованию BILD, солдаты бундесвера фотографировались с российскими военнослужащими на двух других мероприятиях CISM даже после "неприемлемых" фотографий, сделанных в феврале. Среди них 79-я Генеральная ассамблея CISM в Танзании в мае и чемпионат CISM по баскетболу в Сербии в июне", - отмечает издание.

Хотя ни на одном из мероприятий спортивные соревнования между немецкими и российскими солдатами не проводились, однако были совместные "технические встречи" и "официальные ужины" с участием немецких и российских офицеров.

Минобороны Германии, отвечая на запрос BILD, сообщило, что еще с лета начало проверку участия немецких солдат в соревнованиях вместе с российскими и белорусскими военными. Если это подтвердится, то участие немецких военных будет "принципиально отменено".

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Как писал BILD, Германия не собирается больше передавать Украине крупную военную технику, кроме уже заявленной. В Министерстве обороны Германии также не считают, что Украина в ближайшее время сможет начать контрнаступление для освобождения своих территорий.

Также УНИАН сообщал, что, согласно последнему соцопросу, в Германии 45% граждан считают, что Украина должна уступить свою территорию, чтобы достичь мира с РФ.

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