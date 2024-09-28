Трамп считает, что Google подыгрывает Камале Харрис.

Экс-президент США Дональд Трамп хочет наказать компанию Google за якобы продвижение фейковых "плохих историй" о нем. Соответствующее заявление кандидат в президенты сделал в своей собственной соцсети TruthSocial.

"Было установлено, что компания Google незаконно использовала систему выявления и отображения только плохих историй о Дональде Трампе, которые были придуманы специально для этой цели, и в то же время показывала только хорошие истории о товарище Камале Харрис. Это - НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ", - написал Трамп.

Он выразил надежду, что Министерство юстиции США привлечет виновных к уголовной ответственности за "это вопиющее вмешательство в выборы".

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"Если нет, и в соответствии с законами нашей страны, я буду требовать их уголовного преследования на максимальном уровне, когда я выиграю выборы и стану Президентом Соединенных Штатов!" - добавил Трамп.

Представитель Google в комментарии The New York Times опроверг, что компания манипулировала результатами поисковой выдачи в пользу одного из кандидатов.

"Веб-сайты обеих [предвыборных] кампаний постоянно появляются в верхней части поиска по релевантным и распространенным поисковым запросам", - сказал представитель компании.

Трамп и соцсети

Трамп уже не впервые вступает в спор с технологическими компаниями. В прошлом он уже поссорился с Twitter, когда тот еще не принадлежал Илону Маску. В 2020 году, когда Трамп еще был президентом, он часто делал противоречивые заявления на тему COVID-19 и на политические темы, из-за чего Twitter начал маркировать его сообщения как содержащие дезинформацию.

После штурма Капитолия США 6 января 2021 года, Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа, заявив, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.

Трамп обвинил платформу в цензуре и предвзятости против консерваторов, заявляя, что это нарушает свободу слова. В ответ он запустил собственную социальную сеть TruthSocial и подал судебные иски против Twitter.

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