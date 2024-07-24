Два сенатора находятся на противоположных концах спектра по вопросу помощи Украине.

Американский сенатор Марк Келли (демократ от Аризоны), претендент на пост вице-президента вице-президента Камалы Харрис, в среду набросился на кандидата в вице-президенты от Республиканской партии сенатора Джей Ди Вэнса, заявив, что тот "откажется" от Украины в пользу России.

"Мне совершенно ясно, что у вас есть Джей Ди Вэнс, который хочет полностью отказаться от Украины, и у вас есть Дональд Трамп, который в прошлом был довольно пророссийским и поддерживал Владимира Путина так, как я никогда не ожидал от президента", - сказал Келли в коротком интервью POLITICO.

Он отметил, что американцам предстоит сделать серьезный выбор.

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"Я был бы очень обеспокоен тем, что сделают эти парни, отказавшись от союзника в пользу противника. И это был бы гораздо более опасный мир", - добавил Келли.

Оба сенатора находятся на противоположных концах спектра в вопросе помощи Украине.

Будучи высокопоставленным членом сенатского комитета по вооруженным силам и бывшим пилотом ВМС, Келли был ярым защитником Украины и принимал практическое участие в вопросе обучения украинских пилотов F-16 на базе ВВС Дэвис-Монтан в своем родном штате. Вэнс, ветеран Корпуса морской пехоты, является ярым противником помощи Украине, заявляя, что она продлевает кровавую войну, которую Киев не может выиграть.

Келли сказал, что использовал эту возможность, чтобы встретиться с дипломатическими и военными чиновниками США и обсудить, как помощь США в сфере безопасности помогла Украине противостоять двухлетнему вторжению России.

Война в Украине - позиция Вэнса

Джей Ди Вэнс известен громкими заявлениями против Украины. Он, например, выступал категорически против американской военной помощи Киеву.

Кандидат в вице-президенты США от Трампа заявил, что Штаты не могут произвести достаточно оружия для победы Украины. В то же время пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх отвергла такое утверждение.

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