Всего в автобусе находилось более 30 пассажиров

Жуткая авария произошла в ночь на 23 ноября в районе Лалапаша турецкого Эдирне. Разбился микроавтобус, забитый нелегальными мигрантами.

Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber.

Предварительно, водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего авто вылетело с дороги и перевернулось. Отмечается, что в микроавтобусе находились нелегальные мигранты.

В ДТП 16 человек получили различные травмы, их госпитализировали. Медики оценили состояние одного из пострадавших тяжелое.

Читайте такжеЖенщина похоронила мужа заживо, чтобы сделать бессмертнымПри этом остальные нелегалы сбежали с места аварии. Всего в автобусе находилось более 30 пассажиров. Они ехали из Стамбула в Болгарию.

Как ранее сообщал УНИАН, в Болгарии на автомагистрали "Струма" в результате ДТП и дальнейшего возгорания автобуса погибли 45 человек. Всего в автобусе с македонской регистрацией ехали 52 человека. В числе погибших - 12 несовершеннолетних, а также водитель автобуса. Выжить удалось семи пассажирам, они под наблюдением медиков.

По данным МИД Украины, среди погибших пассажиров граждан Украины не было.

Автор: Анастасия Горбачева