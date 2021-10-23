Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министерству иностранных дел страны объявить 10 послов персонами нон грата.
Как сообщает "Немецкая волна", причиной называют призыв дипломатов освободить из тюрьмы турецкого предпринимателя и мецената Османа Кавалу.
За этот призыв 19 октября МИД Турции вызвало на разговор руководителей дипломатических миссий Германии, США, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Канады и Новой Зеландии.
В ходе беседы Анкара заявила о недопустимости реакций на судебный процесс в отношении Кавалы. Турецкие власти призвали эти государства уважать позицию органов правосудия, не пытаться оказывать на них влияние и дождаться окончания судебного процесса.
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Как известно, турецкий предприниматель и меценат, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Осман Кавала поддерживает этнические и религиозные меньшинства, выступает за примирение турецких и армянских граждан, а также за мирное решение курдского вопроса.
Его обвиняют в причастности к попытке свержения правительства в 2016 году. Однако в 2020 году суд оправдал активиста, но выдал новый ордер на его арест.
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