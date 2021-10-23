Причиной такого шага называют призыв дипломатов освободить из тюрьмы турецкого предпринимателя и мецената Османа Кавалу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министерству иностранных дел страны объявить 10 послов персонами нон грата.

Как сообщает "Немецкая волна", причиной называют призыв дипломатов освободить из тюрьмы турецкого предпринимателя и мецената Османа Кавалу.

За этот призыв 19 октября МИД Турции вызвало на разговор руководителей дипломатических миссий Германии, США, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Канады и Новой Зеландии.

В ходе беседы Анкара заявила о недопустимости реакций на судебный процесс в отношении Кавалы. Турецкие власти призвали эти государства уважать позицию органов правосудия, не пытаться оказывать на них влияние и дождаться окончания судебного процесса.

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Как известно, турецкий предприниматель и меценат, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Осман Кавала поддерживает этнические и религиозные меньшинства, выступает за примирение турецких и армянских граждан, а также за мирное решение курдского вопроса.

Его обвиняют в причастности к попытке свержения правительства в 2016 году. Однако в 2020 году суд оправдал активиста, но выдал новый ордер на его арест.

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Автор: Тамара Отовская