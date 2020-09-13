В центр города стянули военную технику и силовиков, которые еще до начала акции начали задерживать граждан.

В столице Беларуси Минске силовики начали разгонять участников акции и людей, которые только идут на протест под названием "Марш героев".

Об этом сообщает Tut.by.

Читайте такжеПротесты в Минске: задержаны около 250 человек, станции метро в центре закрыты (фото, видео)

В центр города стянули военную технику и силовиков, которые еще до начала акции начали задерживать граждан.

Издание пишет о силовых задержаниях людей с красно-бело-красными флагами. Среди тех, кого забрали правоохранители, есть и мужчины, и женщины.

Предварительно, в Минске уже задержаны не менее 250 протестующих. Кроме того, в белорусской столице закрыты на вход центральные станции метро, а люди жалуются на то, что им начали отключать мобильный Интернет.

В разных районах столицы, а также в регионах идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста. В Жодино народное негодование вызвал майор милиции, который внезапно ударил женщину по лицу с такой силой, что та упала.

К кордону силовиков у «Арена-Сити» пришла колонна спортсменов. Они скандируют «Народ — чемпион!» и «Мы играем честно». Среди спортсменов — в прошлом известный баскетболист, а ныне заместитель председателя федерации баскетбола Беларуси Егор Мещеряков.

В данный момент на улицах Минска находятся десятки тысяч протестующих. Протестующие у «Арена-Сити» развернулись и пошли по проспекту Победителей по направлению к стеле.

Протестующие и силовики возле «Арена-Сити» остановились на расстоянии 20 метров друг от друга. От силовиков два человека вышли на переговоры. Они попросили собравшихся разойтись. Люди отказались. Журналистам разрешили зайти за оцепление силовиков.

Одновременно колонна с Пушкинской соединилась с колонной на Тимирязева. Проезжая часть полностью занята демонстрантами, которые пропускают единичные машины, которые едут в сторону Пушкинской. Люди скандируют «Мы — народ!» Поезда, которые проезжают по мосту, гудят в знак солидарности.

Ситуация в Беларуси: хроника 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%. Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты. Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз». 27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси. В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих.

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Автор: УНИАН