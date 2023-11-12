Это совместный французско-немецкий проект танка.

Франция занялась модернизацией основных боевых танков Leclerc. Но, как пишет Defence24.pl, пока будет реализовываться соответствующая программа страна может заинтересоваться проектом закупки "промежуточных" 100-150 танков.

Сообщается, что таким вариантом вполне может быть симбиоз танков Leclerc и Leopard 2 - совместный французско-немецкий проект танка, концепт которого впервые был представлен более года назад, на выставке Eurosatory в июне 2022 года.

По информации Defence Express, фактически эта машина является своеобразным доказательством намерений Франции и Германии совместно создавать новый основной боевой танк.

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"Новый танк представляет собой сочетание шасси танка Leopard 2A7 с 1500-сильным двигателем MTU 883 EPP и модифицированной башней танка Leclerc со 120-мм пушкой L52 с автоматом зарядки, также может быть вооружен боевым модулем ARX-30 с 30-мм пушкой, которая пригодилась бы прежде всего в борьбе с целями в воздухе; 12,7-мм и 7,62-мм пулеметами и пусковыми для отстрела дымовых или противопехотных гранат", - говорится в публикации.

Также отмечается, что машина будет усилена динамической защитой и оснащена комплексом активной защиты Trophy израильского производства с системой лазерного предупреждения E-LAWS.

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