Они заявляют, что это не было преднамеренной атакой.

Представитель Североатлантического Альянса Дилан Уайт заявил, что у них нет информации о том, что падение российского беспилотного летательного аппарата в Румынии было намеренной атакой РФ.

"Мы решительно осуждаем российские атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине и вдоль Дуная. НАТО не располагает информацией, указывающей на какие-либо намеренные атаки России против союзников. Мы продолжаем следить за ситуацией и находимся в тесном контакте с румынскими властями", - написал он в микроблоге Twitter.

Посол Румынии в НАТО Дэн Некуалеско заявил, что той ночью румынские ВВС и истребители союзников были подняты в воздух для проведения мониторинговых миссий.

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"Мы проинформировали всех союзников и Генерального секретаря Йенса Столтенберга и остаемся в тесной координации. МИД вызвал российского посла, чтобы выразить протест против этих продолжающихся действий, которые вопиюще противоречат международному праву и являются безответственной эскалацией", - добавил он в Twitter.

Российский дрон упал в Румынии: что известно

Сегодня в румынском Министерстве обороны заявили, что во время российской атаки на одесские порты один из их БПЛА проник в воздушное пространство Румынии, передвигаясь на низкой высоте. Военные подняли в воздух истребители F-16 и Eurofighter Typhoon ВВС Германии.

Это уже не первый случай падения дронов на территории Румынии во время атак РФ на Одесскую область.

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