Полиция разыскивает подозреваемых в нападении.

В Праге полиция расследует инцидент с избиением мужчины группой людей.

Как сообщается на сайте пражской полиции, следователи по уголовным делам из отдела по экстремизму и терроризму выясняют детали дела о телесных повреждениях в связи с национальной принадлежностью. По словам пострадавшего мужчины, агрессоры подумали, что он из Украины.

В результате нападения мужчина практически лишился одного глаза - он им ничего не видит. Дело расследуется по факту хулиганства и нанесения телесных повреждений, которые в случае осуждения наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.

У следователей есть видеозаписи с камер, на которых запечатлены пятеро мужчин. Они передвигались по центру Праги, а после преступления сели в такси и уехали.

Скандалы с беженцами в Праге: последние новости

Напомним, недавно украинка опубликовала в сети видео, как ее маленькую дочь травят в чешской школе. Девочка сняла на телефон, как в нее плюнул другой ребенок после слов, что она из Украины.

О скандале узнал новый президент Чехии Петр Павел. Он лично встретился мелнькой украинкой, назвав буллинг в отношении девочки "позорным".

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