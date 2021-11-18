Правозащитники выступали против этого закона.

В Пакистане утвердили закон о химической кастрации насильников-рецидивистов.

Об этом пишет CNN.

Закон приняли после массовых протестов по поводу недавнего всплеска изнасилований женщин и детей. Люди требовали обеспечить справедливость для жертв сексуального насилия.

В законопроекте говорится, что правительство Пакистана должно создать специальные суды, в которых дела о сексуальном насилии будут рассматриваться "оперативно, предпочтительно в течение четырех месяцев".

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Химическая кастрация - это введение медпрепаратов, уменьшающих либидо и сексуальную активность.

Ранее в правозащитной организации Amnesty International назвали наказание в виде химической кастрации "жестоким и бесчеловечным". Активисты считают, что власти должны сосредоточить внимание на устранении истинных причин сексуального насилия.

Ранее сообщалось, что в Индии 16-летняя бездомная девушка заявила о сотнях случаев изнасилования сотнями мужчин.

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Автор: Виолетта Орлова