От ударов молнии погибли по меньшей мере 12 человек и 14 получили ранения.

В восточном индийском штате Одиша во время грозы произошло более 61 тысячи ударов молнии за два часа, что привело к лысленным человеческим жертвам.

Как сообщает independent.co.uk, по данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Одиша, было зафиксировано по меньшей мере 36 597 молний типа "облако-облако", а количество ударов из облака в землю - 25 753.

От ударов молнии погибли по меньшей мере 12 человек и 14 получили ранения. Правительство штата объявило о компенсации в размере 400 000 рупий (4,8 тысяч долларов) для каждой из семей погибших.

Видео дня

Удары молнии были вызваны активным циклоном над Бенгальским заливом. В то время как удары молнии довольно распространены в восточной части Индии во время сезона муссонов, такое большое количество ударов за один день было беспрецедентным.

Одиша в воскресенье зафиксировала более 5300 ударов молнии по всему штату.

В то же время исследования предсказывают рост смертоносных ударов молний к концу этого столетия из-за увеличения площади поверхности моря. Кроме того, потепление климата приводит к более экстремальным погодным условиям, таким как грозы, и, согласно исследованию, опубликованному Калифорнийским университетом в 2015 году, с каждым повышением температуры на 1°C частота ударов молний увеличивается на 12 процентов.

Другие бедствия в Индии

В начале июня в индийском штате Одиша произошла масштабная авария. – пассажирский поезд столкнулся с грузовым, это столкновение также стало причиной аварии второго пассажирского поезда. В результате аварии сотни человек погибли и более тысячи ранены. Эта железнодорожная авария в Индии стала третьей по количеству жертв за всю историю страны.

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