В двухэтажном доме прогремел взрыв, после чего сразу же вспыхнул пожар.

В Великобритании в жилом доме произошел взрыв, в результате которого семь человек попали в больницу.

Состояние двух пострадавших - тяжелое, сообщает ТСН.

Инцидент произошел сегодня утром в графстве Кент. Там в двухэтажном доме прогремел взрыв, после чего сразу же вспыхнул пожар.

Читайте такжеМасштабный пожар в больнице в Ираке: число погибших выросло до 82 человек (фото)

По словам соседей, особо громких звуков не было, но они почувствовали, как встряхнуло их дома. Часть людей пришлось эвакуировать. Остальных же попросили из-за задымленности не открывать окон.

Причины взрыва официально пока не озвучивали. Впрочем, по словам свидетелей, вероятнее всего все произошло из-за утечки газа.

Впоследствии в сети появилось видео момента взрыва.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий