В Великобритании в жилом доме произошел взрыв, в результате которого семь человек попали в больницу.
Состояние двух пострадавших - тяжелое, сообщает ТСН.
Инцидент произошел сегодня утром в графстве Кент. Там в двухэтажном доме прогремел взрыв, после чего сразу же вспыхнул пожар.
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По словам соседей, особо громких звуков не было, но они почувствовали, как встряхнуло их дома. Часть людей пришлось эвакуировать. Остальных же попросили из-за задымленности не открывать окон.
Причины взрыва официально пока не озвучивали. Впрочем, по словам свидетелей, вероятнее всего все произошло из-за утечки газа.
Впоследствии в сети появилось видео момента взрыва.
May 4, 2021
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