Дополнительный импульс проекту придала война в Украине.

На фоне глобальных опасений по поводу российских атак на подводные интернет-кабели стало известно, что ЕС планирует прокладку новой артерии в Черном море. В ЕК отмечают, что проект призван улучшить связь с Кавказом, в том числе, Грузией, и позволит снизить "зависимости региона от наземной оптоволоконной связи, проходящей транзитом через Россию", сообщает Financial Times со ссылкой на программный документ Еврокомиссии.

Потребность в таком черноморском интернет-кабеле ЕС и Грузия обсуждали еще в 2021 году. Однако, по информации источников FT, дополнительный импульс проекту придала война в Украине. Ожидается, что проект по прокладке кабеля протяженностью 1100 километров обойдется около 45 миллионов евро. В настоящее время проект находится на стадии технико-экономического обоснования, и торги пока не открыты.

Возможность прокладки кабельного маршрута через Черное море изучает и базирующаяся в Великобритании компания Vodafone. Рассматриваемый компанией проект под названием Kardessa предполагает соединение Украины с Болгарией, Турцией и Грузией, а затем с Арменией, Казахстаном и далее с Азией подземным маршрутом, говорят источники издания.

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Дэвид Макаллистер, член Европарламента и председатель комитета по иностранным делам Европарламента, сказал, что черноморский кабель является "флагманским проектом" и приоритетом для блока в регионе.

"Без [интернет-кабелей] не было бы ни видеоконференций, ни совместной исследовательской работы, ни Netflix. Россияне тоже это знают", – говорит Макаллистер.

Вопрос о целесообразности и сроках реализации проекта остаются открытыми. В том числе, в связи с тем, что Россия продолжает использовать свои военные корабли в Черном море для ракетных ударов по Украине и блокирования портов.

Опасения по поводу саботажа РФ - что сообщалось

Около 99% межконтинентального интернет-трафика передаются по более чем 400 действующим подводным кабелям протяженностью 1,4 млн км. Россия является одним из множества маршрутов, по которым пакеты данных перемещаются между Азией и Европой. К примеру "Мечта", одна из интернет-артерий, проходящих через Россию, имеет протяженность 8700 километров и проходит через Германию, Австрию, Словакию, Украину, РФ, Казахстан и Китай. Ее контрольный пакет акций принадлежит российскому оператору "МегаФон".

В течение последних месяцев растут глобальные опасения по поводу преднамеренного саботажа на подводных кабелях и другой морской инфраструктуре со стороны РФ. Обеспокоенность возросла, в частности, после взрывов на газопроводе "Северный поток".

В начале мая в НАТО заявили, что Россия готовится к атаке по подводной инфраструктуре Альянса, в частности, подводным кабелям, на долю которых приходится 95% интернет-коммуникаций. Также в этом месяце страны НАТО провели учения по охоте за подлодками РФ, с которых могут быть нанесены удары по подводным кабелям.

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