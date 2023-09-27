Там заявили, что украинская "победа" не имеет отношения к стратегии национальной обороны Германии.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметился заявлением о том, что украинская "победа" в войне с РФ никоим образом не влияет на формирование стратегии национальной обороны ФРГ.

По его словам, цель этой стратегии не предусматривает, чтобы Германия выбирала, каким именно образом случится эта "победа", пишет ERR. Соответствующий комментарий Писториус дал во время своего визита в Таллинн (столица Эстонии) 27 сентября.

Вместе с этим заявлением он уточнил, что именно Украина "должна выиграть войну".

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"Я абсолютно четко заявил, что Украина должна выиграть войну. Как определять победу, зависит только от Украины, а не от нас. это не имеет никакого отношения к нашей стратегии национальной обороны", - заявил Писториус.

Писториус уточнил, почему Германия не передает ВСУ ракеты Taurus

Напомним, уже длительное время правительство Германии "кормит" Украину обещаниями относительно передачи ракет Taurus. 21 сентября в интервью Le Monde Борис Писториус уточнил, что Германия не отказывается от намерения передать ракеты. В то же время страна не может сделать этого "сейчас", заявил он.

Писториус указал, что в этом вопросе нужно принять во внимание юридические или технические аспекты. "Я осознаю, что это требует времени", - сказал глава Минобороны Германии.

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