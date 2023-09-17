Генсек НАТО считает теперешнее распределение бремени военных расходов внутри НАТО несправедливым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает Германию увеличить расходы на оборону до предусмотренных соглашением НАТО двух процентов ВВП, сообщает Süddeutsche Zeitung.

"Я обращаюсь ко всем союзникам, но, будучи крупной экономикой, Германия имеет большее влияние, чем другие", - заявил Столтенберг.

Он напомнил, что на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году было принято совместное решение постепенно увеличивать расходы, чтобы доввести расходы на оборону до 2% ВВП во всех государствах альянса. В то же время, согласно заявлению НАТО, расходы Германии на оборону в настоящее время составляют 1,2 процента ВВП.

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Столтенберг назвал преобладающее ранее распределение бремени на оборону внутри НАТО "несправедливым".

"Речь идет о солидарности и распределении бремени. США тратят четыре процента валового внутреннего продукта на оборону, в Европе мы ближе к одному проценту. Это несправедливое распределение бремени", - сказал он.

Столтенберг также считает, что Германия несет историческую ответственность в рамках Альянса. "В течение многих лет Германия пользовалась гарантиями безопасности коллективной обороны, и теперь мы должны обеспечить, чтобы наши восточные союзники извлекли из них выгоду", - сказал он.

Помощь Украине от Германии

Германия активно помогает Украине в борьбе с российскими оккупантами. В основном страна участвовала в поставках военной и гуманитарной помощи, а также приютила украинских беженцев.

Во время визита в августе министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что ФРГ уже предоставила Украине помощи на 22 миллиарда евро, 12 миллиардов из этой суммы потратили именно на военную поддержку.

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