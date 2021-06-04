Кортеж президента Киргизии Садыра Жапарова попал в ДТП в районе озера Иссык-Куле.

В Кыргызстане пьяный водитель протаранил кортеж президента Садыра Жапарова.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Кортеж президента Киргизии Садыра Жапарова попал в ДТП в районе озера Иссык-Куле.

По данным пресс-службы, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в одну из машин кортежа, где находились сопровождающие Жапарова и сотрудники спецслужб. Они получили тяжелые травмы, один скончался до приезда врачей.

Сам Жапаров в результате происшествия не пострадал, так как находился в другом автомобиле.

«По предварительной информации, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля находился в нетрезвом состоянии», - заявили в пресс-службе.

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Автор: Денис Прядко