Кортеж ехал по правительственному кварталу.

В центре Киева для удобного проезда кортежа премьера Дениса Шмыгаля были отключены светофоры.

Об этом пишет "Страна", публикуя видео из правительственного квартала.

Как сообщается, в правительственном квартале не работали сразу четыре светофора. Полиция начала регулировать движение автотранспорта самостоятельно. В этот момент там как раз проехал кортеж премьера, состоявший из нескольких авто. Видео было снято на улице Грушевского возле здания Верховной Рады.

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Автор: Юрий Годован