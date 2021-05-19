Ради кортежа Шмыгаля отключили светофоры / скриншот
В центре Киева для удобного проезда кортежа премьера Дениса Шмыгаля были отключены светофоры.
Об этом пишет "Страна", публикуя видео из правительственного квартала.
Как сообщается, в правительственном квартале не работали сразу четыре светофора. Полиция начала регулировать движение автотранспорта самостоятельно. В этот момент там как раз проехал кортеж премьера, состоявший из нескольких авто. Видео было снято на улице Грушевского возле здания Верховной Рады.
Ради кортежа Шмыгаля полиция отключила светофоры в центре Киева
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