В Кремле заверяют, что у России нет территориальных претензий к соседям

По словам Пескова, Путин в интервью Vesti.ru не говорит о том, что за пределами России остались территории, которые нужно присоединить.

В Кремле заверяют, что у современной России нет территориальных претензий к соседям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На просьбу УНИАН объяснить высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что бывшим советским республикам нужно было выходить из СССР без «подарков русского народа» в виде исторических российских территорий, Песков сказал: «Он (Путин) говорил о ранее допущенных системных ошибках в Конституции (СССР - УНИАН), которые не предусматривали целый ряд ситуаций и вариантов развития событий, которые имели бы негативные последствия для нашего государства. Именно об этом говорил Путин. Речь шла именно об ошибках, которые были допущены и не были додуманы в Конституции».

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Песков подчеркнул, что Путин ничего не говорил о том, что за пределами России остались территории, которые нужно присоединить.

На вопрос УНИАН, идет ли речь о том, что какие-то субъекты могут выйти из современной России, Песков ответил: «Абсолютно нет».

По его словам, Путин размышлял о «системных просчетах, которые важно исключить в нашей нынешней Конституции».

Он добавил, что в обновленном основном законе РФ будет статья, запрещающая отчуждение российских территорий.

«У России нет территориальных претензий к своим соседям», - сказал Песков.

21 июня на сайте Vesti.ru было опубликовано интервью Путина, где он рассуждал о выходе республик из состава СССР. По словам Путина, при создании Советского Союза было прописано право выхода республик, однако процедура не была регламентирована.

«Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза - ну, хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа», - заявил Путин.

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