По оценкам военных журналистов, Россия все равно уверена, что может сохранить контроль над полуостровом.

Москва серьезно прорабатывает возможность создания под Керченским проливом туннеля, который должен заменить мост, который становится мишенью Сил обороны Украины. В Кремле понимают, что мост не выстоит, а ВСУ выйдут к Азовскому морю

Об этом речь идет в материале военного портала Defense Express. Но из-за того, что текущие возможности РФ позволяют лишь финансировать этот проект, а не технологически его выполнить, главная идея - привлечь китайские компании, которые должны его построить.

"В Кремле абсолютно неуверены в том, что Крымский мост выстоит. Иначе такой проект вообще бы не рассматривался. Потому что оценочная стоимость создания подземного тоннеля под Керченским проливом - от 5 млрд долларов", - пишет издание.

В то же время аналитики напоминают, что на создание Крымского моста РФ было потрачено, по разным источникам от 3,6 до 5 млрд долларов.

Издание также предполагает, что российские планы на построение тоннеля - это долгосрочная перспектива. То есть или в Москве думают, что война будет продолжаться еще с десяток лет. Или имеющиеся повреждения уже настолько сильны, что не могут быть исправлены и мост уже невозможно полноценно эксплуатировать. Либо оценка последствий повторных атак, либо просто естественных процессов в обзорной перспективе, приведет к аналогичному эффекту.

Более того, создание такого масштабного проекта под угрозой возможных ударов со стороны Украины вообще сводит все возможные варианты готовности лишь к послевоенной перспективе.

А это уже говорит и об еще одном более чем важном аспекте того, что в Кремле думают относительно статуса оккупированных территорий в этой перспективе. Потому что это означает то, что по оценкам в Москве у них не будет суходольного маршрута вдоль Азовского моря, не то что коридора в Молдову и Румынию через Одессу, как планировалось перед вторжением.

Иначе просто нет смысла тратить действительно огромные средства. Особенно в условиях перехода подсанкционной российской экономики на военные рельсы. Но все равно в Кремле рассчитывают, что они сохранят контроль над Крымом.

Реализация строительства туннеля опирается исключительно на сотрудничество с Китаем, точнее с государственной China Railway Construction Corporation (CRCC). Но, как слитые в СМИ документы свидетельствуют, что CRCC готова участвовать только в случае полной конфиденциальности и участия под видом другого юридического лица, что объясняется непризнанием Пекином аннексии Крыма. Но условие конфиденциальности уже нарушено и, как минимум, уже может привести к осложнениям переговоров.

Тоннель из России в Крым

Как сообщал УНИАН, российские и китайские бизнесмены, имеющие связи в правительстве, провели секретные обсуждения планов строительства подводного туннеля, соединяющей Россию с оккупированным ею Крымом. Они надеются создать транспортный маршрут, который будет защищен от атак со стороны Украины, свидетельствуют сообщения, перехваченные украинскими службами безопасности.

По данным The Washington Post, переговоры подчеркивают решимость России сохранить контроль над полуостровом, который она незаконно аннексировала в 2014 году, а также растущую зависимость Москвы от Китая как источника мировой поддержки.

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