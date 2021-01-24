В Китае спасли 11 шахтеров, которые провели две недели под землей.
Как сообщает DW, горняки оказались в ловушке после взрыва на золотодобывающей шахте в провинции Шаньдун на востоке КНР.
Читайте такжеВ Калифорнии произошел взрыв в церквиБольшинство спасенных шахтеров чувствовали себя хорошо, однако один из них был в "чрезвычайно слабом физическом состоянии".
Взрыв на шахте, которая все еще строится, прогремел еще 10 января. Тогда в подземной ловушке на глубине 600 метров оказались 22 человека, а один горняк погиб, получив травму головы.
Как сообщает местное агентство "Синьхуа", еще с 10 шахтерами, которые остаются заблокированными под землей, спасателям удалось установить контакт.
В поисково-спасательной операции на месте происшествия принимают участие 633 человека и 407 единиц техники.
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