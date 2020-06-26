В Глазго неизвестный напал с ножом в отеле, трое убитых (фото)

По данным правоохранителей, среди погибших есть полицейский.

В трехзвездочном отеле в Глазго (Шотландия) «Park Inn» неизвестный набросился на посетителей с ножом, в результате чего погибло трое человек.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на СМИ.

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По данным правоохранителей, среди погибших есть полицейский. В то же время сам нападающий, утверждают местные журналисты, был застрелен во время инцидента полицией.

Также в полиции добавили, что в настоящее время ситуация контролируемая и не угрожает жизни гражданам.

Тем временем один из свидетелей заявил, что видел четырех человек, которых выносили к каретам «скорой помощи».

Как сообщал УНИАН, в Тегеране взорвался промышленный резервуар для хранения газа, расположенный в открытой для доступа невоенных специалистов зоне Парчина - иранского военного комплекса в 30 километрах к юго-востоку от Тегерана.

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