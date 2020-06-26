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В пригороде Тегерана произошел мощный взрыв газа (видео)

07:05, 26 июня 2020
Мир
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В результате взрыва никто не пострадал / Скриншот

В Тегеране взорвался промышленный резервуар для хранения газа, расположенный в открытой для доступа невоенных специалистов зоне Парчина - иранского военного комплекса в 30 километрах к юго-востоку от Тегерана.

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В результате детонации никто не пострадал, сообщил представитель министерства обороны и логистики вооруженных сил страны Давуд Абди, передает DW.

Как было видно на распространявшихся журналистами в соцсетях кадрах, небо над Тегераном на несколько секунд озарила красноватая вспышка, после чего над местом происшествия начал подниматься густой дым. По данным иностранных СМИ, мощный хлопок был слышан в районе технопарка Пардис близ столицы, а также в прилегающих районах.

Как сообщал УНИАН, ранее медицинский университет в Иране временно отстранил от занятий своих студентов, которые почтили память жертв сбитого украинского самолета МАУ.

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