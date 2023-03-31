По предварительным данным, никто не пострадал.

В пятницу, 31 марта, в Тбилиси произошел масштабный пожар в гостинице "Амбассадор".

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что пожар удалось локализовать, на месте работают 16 пожарно-спасательных расчетов МЧС. По предварительным данным, возгорание произошло на третьем и четвертом этажах четырехэтажного здания.

На распространенных в сети видео можно увидеть, что во время пожара в здании находились люди. На одном из роликов двое мужчин пытаются спуститься с третьего этажа по колоннам, пока прямо возле них бушует пожар.

Видео дня

На странице гостиницы в социальной сети Facebook сообщается, что пожар начался около 18:10. Из отеля эвакуировали персонал и гостей.

"Через несколько минут после инцидента на место привлекли Службу управления ЧС МВД. К счастью, обошлось без жертв. СК МВД работает над установлением причины возгорания", - говорится в сообщении.

Масштабные пожары - последние новости

Напомним, что в феврале в Киеве произошел серьезный пожар на складах с лакокрасочными материалами. В результате происшествия никто не пострадал.

В Соединенных Штатах Америки сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший опасные вещества. В связи с этим властям пришлось эвакуировать людей, которые проживают в радиусе 1,6 километра от места инцидента.

В Латвии горело предприятие по производству дронов, работающее с более чем 70 странами. К тушению серьезного пожара привлекали 50 пожарных.

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