В EUMA будет работать исключительно гражданский персонал.

В понедельник, 20 февраля, Европейский Союз запустил гражданскую миссию ЕС в Армении для содействия стабильности на границе с Азербайджаном.

В пресс-службе Советы ЕС сообщили, что миссию EUMA создали решением Совета ЕС в рамках общей безопасности и оборонной политики (ЗБОП).

"По пути своего развертывания на армянской стороне армяно-азербайджанского границы она призвана способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплению доверия и безопасности людей", – указывается в сообщении.

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Миссия должна обеспечит условия, которые будут способствовать нормализации отношений между странами. В EUMA будет работать исключительно гражданский персонал - около 100 человек, среди которых около 50 невооруженных наблюдателей. Оперативный штаб миссии будет находиться в городе Ехегнадзоре.

Ситуация в Нагорном Карабахе-что известно

Нагорный Карабах уже давно является причиной конфликта между Арменией и Азербайджаном. Россия направила в регион своих "миротворцев", но поддерживает Ереван.

7 октября 2022 года Баку и Ереван согласились на размещение гражданской миссии ЕС на общей границе, чтобы укрепить доверие между государствами.

22 декабря 2022 года Армения обвинила Россию в том, что ее военные в Нагорном Карабахе не выполняют свои обязательства.

Недавно стало известно, что власти Армении работают над текстом мирного договора, который в ближайшее время передадут Азербайджану.

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