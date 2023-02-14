В Ереване заявили, нынешняя система безопасности, которую обеспечивает РФ, не справляется.

Власти Армении работают над текстом мирного договора, который в ближайшее время передадут Азербайджану. Ереван пригласил наблюдательную миссию Европейского союза для дополнительных гарантий безопасности.

По словам секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, он "пока не знает", как это произойдет. При этом он указал, что в мирном договоре есть пункты, касающиеся Нагорного Карабаха.

"Для Армении крайне важна выработка международного механизма, в рамках которого Степанакерт и Баку будут обсуждать вопросы прав и безопасности", - заявил Григорян в ходе брифинга в Национальном Собрании страны.

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Кроме того, он сообщил, что Ереван пригласил наблюдательную миссию Евросоюза, потому что нынешняя система безопасности не работает, миссия ЕС создаст дополнительные гарантии безопасности. Стоит отметить, что на данный момент в качестве гаранта безопасности в регионе выступала Российская Федерация.

"Учитывая полученный опыт, то обстоятельство, что существующие системы безопасности не работают, Армения пригласила гражданскую миссию ЕС для создания определенных гарантий своей безопасности… Мы периодически представляем позицию армянской стороны и объясняем, почему идем на тот или иной шаг. Когда говорим, что причина - в нашем опыте, то отмечаем, что в мае и ноябре 2021 г., а также в сентябре 2022 г. были совершены нападения на суверенную территорию Республики Армения, и эта опасность остается. Для нейтрализации угрозы нужно создать определенные международные гарантии, над чем мы и работаем", - подытожил чиновник.

Ситуация в Нагорном Карабахе - что известно

Нагорный Карабах уже давно стал камнем преткновения для Армении и Азербайджана. Российская Федерация направила в регион своих "миротвоорцев", но поддерживает Ереван.

В августе 2022 года Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения по Карабаху. Тогда вооруженные силы Армении нанесли уда, из-за чего погиб азербайджанский солдат.

В связи с этим в Баку объявили об операции "Возмездие", в ходе которой должны были демилитаризовать территорию Нагорного Карабаха, а в конце лета 2022 года Азербайджан установил контроль над Лачином, который 30 лет находился под контролем Армении.

7 октября 2022 года Баку и Ереван согласились на размещение гражданской миссии ЕС на общей границе, чтобы укрепить доверие между государствами и внести вклад в работу пограничных комиссий.

22 декабря 2022 года в Армении заявили, что российские военные в Нагорном Карабахе не выполняют свои обязательства. Ереван недоволен тем, что россияне не в состоянии "удерживать" Лачинский коридор.

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