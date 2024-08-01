Также освобожден бывший морской пехотинец США Пол Уилан.

Россия освобождает репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках крупного обмена заключенными с США, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

"Мужчины, заключенные в тюрьму в России по обвинениям в шпионаже, которые они и США отрицают, направляются в пункты назначения за пределами России. США и их союзники вернут России заключенных, которых они удерживают в рамках соглашения", - пишет издание.

Bloomberg не сообщает других подробностей обмена.

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в то же время, как сообщали российские паблики, в обмен Россия получила Артёма и Анну Дульцевых, осужденных в Словении по делу о шпионаже.