По словам спикера ЕС по иностранным делам и политике безопасности, замена Главкома ВСУ - это внутреннее решение Украины.

Поддержка Европейским Союзом Киева после отставки главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного останется неизменной. Об этом в пятницу, 9 февраля, в Брюсселе заявила спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали, информирует "Европейская правда".

По ее словам, замена Главкома ВСУ - это внутреннее решение Украины, которое является прерогативой президента. Дипломат заверила в твердости дальнейшей поддержки Киева со стороны Брюсселя.

"Поддержка Евросоюзом Украины непоколебима. Мы обязались поддерживать Украину так долго, как это необходимо, и обеспечивать всем, что необходимо, независимо от того, кто возглавляет Вооруженные силы Украины", – сказала Массрали.

Помощь ЕС Украине - последние новости

6 февраля Европарламент и Совет ЕС согласовали создание Украинского фонда на €50 миллиардов на четыре последующих года. Общий бюджет будет разделен на 33 миллиарда кредитов и 17 миллиардов грантов. Они будут выделяться через новый специализированный инструмент, а кредиты - за счет резервов собственных ресурсов ЕС.

Позже председатель бюджетного комитета Европарламента Йохан Ван Овертельдт заявил, что Украине не хватит 50 миллиардов евро, чтобы удовлетворить потребности страны. По его словам, "консервативные" оценки невоенных потребностей Украины составляют 3 млрд евро в месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: