Консервативные оценки невоенных потребностей Украины составляют 3 млрд евро в месяц.

Утвержденной Евросоюзом помощи Украине в размере 50 млрд евро недостаточно, чтобы удовлетворить потребности страны. Об заявил председатель бюджетного комитета Европарламента Йохан Ван Овертельдт. За четыре года нехватка составит 22 млрд евро, пишет The Guardian.

"Финансирование ЕС для Украины является недостаточным... Первое, что следует отметить, это то, что консервативные оценки невоенных потребностей Украины составляют 3 млрд евро в месяц", – подчеркнул высокопоставленный депутат.

По его словам, это означает, что в год нужно 36 млрд евро. А в рамках утвержденной программы предусмотрено 50 млрд евро на четыре года, с 2024 по 2027 год.

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"В среднем 12,5 млрд евро будут доступны для Украины ежегодно. Соглашение между ЕС и США заключается в том, что каждый из них покроет половину потребностей Украины, то есть по 18 млрд евро для ЕС и США", – добавил Овертвелдт.

Таким образом, фонд для Украины будет ежегодно недополучать не менее 5,5 млрд евро от обязательств, взятых на себя ЕС. За весь период 2024-27 годов нехватка составит 22 млрд евро.

Помощь ЕС для Украины

1 февраля страны Евросоюза приняли единогласное решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Впоследствии Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия о создании Украинского фонда в 50 миллиардов евро в бюджете Евросоюза. Ожидается, что первый транш по программе Ukraine Facility на 50 млрд евро должен поступить в Украину уже в марте.

Однако эксперты уже отмечали, что еще не высохли чернила на соглашении ЕС о выделении Украине 50 миллиардов евро, однако уже сейчас эта сумма кажется незначительной.

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