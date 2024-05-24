Собаке по кличке Кабосу было 18 лет.

В Японии умерла самая известная собака породы сиба-ину в мире, прославившаяся по мему Doge и ставшая лицом криптовалюты Dogecoin.

О смерти собаки по кличке Кабосу сообщает в своем блоге ее хозяйка, Ацуко Сато. Кабосу было 18 лет.

"Сегодня, 24 мая, в 7.50 утра Кабосу погрузилась в глубокий сон. Кабосу сейчас отдыхает", - говорится в сообщении.

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В декабре 2022 года у Кабосу диагностировали хроническую лимфолейкемию, которая представляет собой злокачественную опухоль в крови, и острый холангиогепатит — воспаление печени. Хозяйка собаки говорила, что Кабосу пребывает в опасном состоянии.

Собака-мем Doge - что о ней известно

Сато, учительница из Японии, взяла Кабосу из приюта для животных в 2008 году. В 2010 году фотография сиба-ину стала вирусной в Интернете и на протяжении многих лет неоднократно использовалась в качестве мема Doge.

В 2021 году мем Doge был продан как невзаимозаменяемый токен (NFT) за 4 миллиона долларов.

Также собака стала символом криптовалюты Dogecoin, которую продвигает Илон Маск.

В апреле 2023 года на протяжении нескольких дней логотип Dogecoin использовался в качестве значка домашней кнопки Twitter.

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