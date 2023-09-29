Сейчас Украина физически не может закрывать все свои потребности в вооружении, сказал он.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сейчас украинский военно-промышленный комплекс работает на максимальную мощность. Однако, пока этого не хватает, чтобы полноценно закрывать все потребности украинской армии, сказал Данилов в интервью Наталии Мосейчук.

"Когда люди начинают рассказывать о нашем собственном ВПК, то они должны понимать, что это такое. Они считают, что это кто-то там сидит и не хочет ничего делать..., и что собственный ВПК не работает... это рассказывают люди, которые не понимают, что такое ВПК", - сказал он.

По словам секретаря СНБО, сейчас украинский ВПК работает на максимальную мощность - "по максимуму все выкладываются". Однако, этот процесс очень сложный, несмотря на то, что постороннему зрителю все может казаться просто.

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"Поверьте, то, что делает наш ВПК сейчас, и тот ВПК, который нам остался в наследство, это совсем другие институты... но, если бы у нас была возможность самостоятельно на 100% закрывать наши потребности, то мы бы это сделали, но это физически невозможно", - добавил он.

Данилов также упомянул "экспертов" о слабом производстве снарядов, в том числе для артиллерии. По его словам, это, в первую очередь, связано с отсутствием в Украине собственного производства порохов, без которых создавать снаряды невозможно.

"У нас нет этих порохов и они на сегодняшний день на вес золота. Каждая страна сейчас занимается вооружением и не имеет желания с кем-то делиться. Почему у нас нет порохов? Здесь надо понимать, что это вообще за производство. Вы его не можете сделать ни за месяц, ни за два, ни даже за десять", - подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Данилова, в современном мире этим занимается преимущественно частный бизнес. В частности, и в Украине есть много частных компаний, которые сейчас входят в систему военно-промышленного производства и "закрывают очень много больших проблем". Он также уточнил, что спецслужбы проверяют эти частные компании.

Производство оружия в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, немецкий оружейный концерн Rheinmetall собирается открыть свое совместное с Украиной предприятие в Киеве, которое будет заниматься производством военной техники.

Сначала внимание сосредоточат на техническом обслуживании и ремонте техники, которую ВСУ передали союзники.

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