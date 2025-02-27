Лишь один из пяти беженцев точно уверен в своем намерении вернуться.

Большинство украинских беженцев уже не планируют возвращаться домой даже после окончания войны. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens.

По их данным, по состоянию на конец ноября 2024 года за рубежом находилось около 5,2 млн украинских беженцев. За год их количество выросло еще на 300 тысяч. Больше всего беженцев в Европе находится в Германии (27%) и Польше (23%).

Опрос показал, что украинцы, которые находятся за рубежом, вышли на условно довоенный уровень жизни. Если в мае 2023 года только 6% беженцев говорили, что доходов им хватало и на базовые, и на дорогие вещи, то на ноябрь 2024 года таких было уже 31,4%. Это не намного меньше того, как свое материальное положение оценивали украинцы до полномасштабного вторжения: 34,7% могли позволить себе дорогие вещи.

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И хотя пока нет понимания, позволят ли европейские страны украинцам остаться после окончания войны, сами беженцы в основной массе уже не стремятся возвращаться обратно.

Доля тех, в целом планируют вернуться в Украину составляет 43% от опрошенных - это самый низкий показатель за все время. При этом только 20% украинцев говорят, что полностью уверены в своем желании вернуться. Однако большинство из них все равно не готовы говорить о временных рамках возвращения.

Среди стимулов к возвращению в Украину опрошенные чаще всего упоминали окончательное окончание войны (53%), повышение уровня жизни в Украине (46%), возможность найти хорошо оплачиваемую работу (33%), прекращение боевых действий и воздушных ударов по городу, в который планируют вернуться (31%), и прекращение боевых действий в родном регионе (24%).

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования в ноябре-декабре 2024 года с соблюдением географических квот, пропорционально распределению украинских беженцев по разным странам Европы.

Украинские беженцы за рубежом

Как писал УНИАН, украинских беженцев, которые выехали в Германию, будет очень сложно вернуть обратно в Украину. Демограф Элла Либанова объяснила, что в Германии очень долго существовала политика, которая "поощряла людей не работать", и только сейчас ее меняют.

Также мы рассказывали, что в случае объявления перемирия или окончания войны в Украине новые беженцы не смогут получить в Чехии временную защиту. Статус сразу потеряет актуальность также для тех, кто давно находится в стране, предупредил министр внутренних дел страны Вит Ракушан.

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