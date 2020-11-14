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Полиция канадского Монреаля не подтвердила заявления о возможном захвате заложников в офисе компании Ubisoft или соседнем с ним здании.
Об этом сообщается на странице полиции в Twitter.
"На данный момент угроз не обнаружено", - отмечается в сообщении.
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Захват в компании Ubisoft: что произошло
- Ранее СМИ сообщали, что группа неизвестных проникла в здание компании Ubisoft, расположенного на бульваре Сен-Лоран, и захватила десятки человек.
- Как сообщило издание Le Journal de Montreal несколько десятков человек выбрались на крышу здания и забаррикадировались там.
- Полиция оцепила район и эвакуировала людей из здания.
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