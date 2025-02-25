Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что перемирие на украинско-российском фронте может наступить уже в ближайшее время.

Как передает французская газета Le Monde, об этом политик сообщил в интервью Fox News после личной встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Известно, что они обсуждали пути прекращения войны в Украине:

"Сначала нам нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть заключено в ближайшие недели".

Переговоры Трампа и Макрона

Как известно, 24 февраля президент США принял в Белом доме президента Франции для обсуждения ситуации в Украине и поиска путей мирного урегулирования конфликта. Эта встреча состоялась на фоне третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

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Трамп подчеркнул, что Европа должна взять на себя ведущую роль в долгосрочном обеспечении безопасности Украины. Также он выразил надежду на скорое подписание соглашения о полезных ископаемых между Соединенными Штатами и Украиной.

Макрон предложил разместить в Украине европейские миротворческие силы после подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой. Он подчеркнул, что любое соглашение должно обеспечивать суверенитет и территориальную целостность Украины, а мир не должен означать капитуляцию Украины или прекращение огня без соответствующих гарантий.

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