Его советник заявил, что таким образом они хотели получить немецкие танки для ВСУ.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан объяснил, почему Джо Байден принял решение передать Украине танки Abrams.

В эфире программы "На этой неделе" Салливана спросили, для чего нужно было объвлять о поставках этих танков Украине, если их смогут передать только через год, пишет ABC. Он назвал это примером того, как "Байден сплачивает глобальную коалицию, чтобы дать Украине то, что ей нужно".

По словам советника, решение о передаче танков Abrams было принято по согласованию с Германией в качестве предварительного условия, чтобы они отправили на поле боя танки Leopard немецкого производства, которые прибудут гораздо быстрее.

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"Президент сказал: "Хорошо, я собираюсь стать лидером свободного мира, я отправлю Abrams в путь, если вы сейчас же отправите Leopard", - сказал он.

Танки для Украины

Как известно, в начале года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия "не пойдет в одиночку" на передачу танков Leopard Украине.

25 января президент США Джо Байден объявил, что США передадут украинской армии 31 танк M1 Abrams.

После этого власти Германии одобрили передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт танков из других стран. Позже в Минобороны заявили, что увеличат количество Leopard 2 до 18.

Несколько дней назад в Пентагоне заявили, что для поставки танков Abrams в Украину может понадобиться больше года.

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