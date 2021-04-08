В свою очередь, Северная Европа держит в своих тюрьмах самое минимальное количество людей.

Страны Восточной Европы склонны иметь больше заключенных, чем другие страны на континенте. У Турции же вообще самый высокий уровень заключений на континенте.

Об этом пишет Politico со ссылкой на исследование Совета Европы. Ежегодный отчет организации по наказаниям свидетельствует, что в Турции на каждые 100 тысяч жителей приходится 357,2 заключенных. На втором же месте - Россия с 356,1 заключенными. На третьем месте оказалась Грузия (263,8 заключенных). Далее следуют Литва, Чехия, Польша, Словакия и Эстония. Эти страны крупнейшие "тюремщики" в ЕС.

Читайте такжеШьет трусы для силовиков: СМИ раскрыли детали о колонии, в которой находится Навальный (фото)Северные же страны, напротив, держат наименьшее количество людей в тюрьмах. Нулевые значения лишь у микродержав Монако и Сан-Марино. Если их не учитывать, то меньше всего заключенных в Исландии - лишь 45 осужденных на 100 тысяч населения. Аналогичные низкие уровни также в Финляндии и Норвегии.

В Украине же, согласно данным Совета Европы, 126 заключенных на 100 тысяч населения. Похожий показатель наблюдается в таких странах, как Испания и Португалия.

Всего в Европе уровень заключений составляет в среднем 103,2 заключенных на 100 тысяч жителей. И эта цифра сокращается после пика в 2013 году. Наиболее распространенная причина, по которой люди оказываются в европейских тюрьмах - это преступления, связанные с наркотиками. Второе самое распространенное преступление - это кражи. Далее идут убийства (включая покушения). Каждые 4 из 10 заключенных европейцев совершили насильственное преступление. На континенте 30524 человек осудили за терроризм. Большинство из них в Турции (29827). На втором месте в этой категории Франция, а на третьем - Испания.

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Перевод: Лесь Дымань