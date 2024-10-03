Во время массированной атаки 1 октября британские Typhoon не сбили ни одной иранской ракеты.

Эксперты по обороне утверждают, что Вооруженные силы Великобритании не в состоянии защищать Израиль от баллистических ракетных атак Ирана, пишет The Telegraph.

В частности, бывший министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что реактивные истребители Королевских ВВС Typhoon не имеют соответствующего оружия, и эсминцы Type-45 Королевского флота и также плохо оснащены или же не имеют достаточного личного состава для отражения указанных атак.

Отставной офицер Королевского флота Великобритании Том Шарп выразил мнение, что сложившаяся ситуация - следствие 40 лет недофинансирования:

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"Учитывая то, что происходит на Ближнем Востоке и в России, нам нужно ускорить нашу способность обеспечить противоракетную оборону с помощью наших эсминцев Type-45".

The Telegraph пишет, что Великобритания может сбивать крылатые ракеты и беспилотники, и во время предыдущего иранского нападения на Израиль в апреле она это продемонстрировала. Однако, ей трудно справляться с более совершенными баллистическими ракетами, которые Иран использовал для атаки на Израиль 1 октября, добавили в издании.

Отмечается, что во время указанной атаки британские самолеты Typhoon, базирующиеся на базе ВВС Акротири на Кипре, не сбили ни одной иранской ракеты.

В The Telegraph напомнили о плахах Великобритании сделать свои эсминцы Type-45 одним из основных средств защиты от баллистических ракет, благодаря оружию Aster 30, которое одобрил еще Бен Уоллес на посту министра обороны. Но данное оружие еще не разработано, отметили в газете.

Иран атаковал Израиль 1 октября - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, вечером 1 октября Иран запустил несколько сотен баллистических и крылатых ракет по Израилю. Взрывы продолжались около часа.

Отмеалось, что количество баллистических ракет примерно вдвое превышает количество запущенных Ираном в апреле.

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