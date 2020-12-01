В немецком городе Трир автомобиль выехал на пешеходную зону - вследствие наезда погибли четверо человек и множество пешеходов пострадали.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Среди погибших - ребенок. СМИ сообщают о 15 пострадавших. Состояние нескольких из них оценивается как тяжелое.
По словам представителя полиции, водитель задержан, «о мотивах его поступка говорить пока рано».
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По данным полицейских, наезд на пешеходов совершил 51-летний местный житель.
«Задержан 51-летний мужчина, гражданин Германии, проживающий в округе Трир-Саарбург. При задержании он оказал сопротивление», - отметили в полиции.
По сообщению полиции, внедорожник заехал на пешеходную зону у Базилики Константина и через площадь Хауптмаркт направился в сторону античных ворот Порта Нигра, совершая «беспорядочные» наезды на пешеходов.
Позже пресс-секретарь городской полиции Карл-Петер Йохем заявил, что опасности для жителей города больше нет. Весь центр города был оцеплен, полиция проводит следственные мероприятия. Власти Трира и полиция просили жителей избегать центральной части города.
Есть ли среди пострадавших украинцы
Сейчас министерство иностранных дел выясняет подробности инцидента в Германии, в том числе и устанавливает, нет ли среди жертв граждан Украины.
МИД просит украинцев, владеющих информацией, немедленно обратиться в диппредставительство.
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