Полиция задержала 51-летнего водителя. В его действиях нет политических мотивов.

В немецком городе Трир автомобиль выехал на пешеходную зону - вследствие наезда погибли четверо человек и множество пешеходов пострадали.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Среди погибших - ребенок. СМИ сообщают о 15 пострадавших. Состояние нескольких из них оценивается как тяжелое.

По словам представителя полиции, водитель задержан, «о мотивах его поступка говорить пока рано».

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По данным полицейских, наезд на пешеходов совершил 51-летний местный житель.

«Задержан 51-летний мужчина, гражданин Германии, проживающий в округе Трир-Саарбург. При задержании он оказал сопротивление», - отметили в полиции.

По сообщению полиции, внедорожник заехал на пешеходную зону у Базилики Константина и через площадь Хауптмаркт направился в сторону античных ворот Порта Нигра, совершая «беспорядочные» наезды на пешеходов.

Позже пресс-секретарь городской полиции Карл-Петер Йохем заявил, что опасности для жителей города больше нет. Весь центр города был оцеплен, полиция проводит следственные мероприятия. Власти Трира и полиция просили жителей избегать центральной части города.

Есть ли среди пострадавших украинцы

Сейчас министерство иностранных дел выясняет подробности инцидента в Германии, в том числе и устанавливает, нет ли среди жертв граждан Украины.

МИД просит украинцев, владеющих информацией, немедленно обратиться в диппредставительство.

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Авторы: Яна Ставская, Тамара Отовская