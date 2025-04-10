Консультации Украины и США по соглашению о недрах состоятся уже 11 апреля, - Стефанишина

Стефанишина заверила, что уже завтра станут известны подробности.

Уже 11 апреля начнутся технические консультации между украинской и американской командами по соглашению о добыче полезных ископаемых. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время пресс-конференции в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

Она отметила, что пока не может раскрыть детали технических консультаций, которые пройдут между Украиной и США. Стефанишина заверила, что уже завтра станут известны подробности.

"Я не в состоянии рассматривать какие-то детали, потому что встреча будет только завтра, но я смогу прокомментировать завтра", - сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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Стефанишина подчеркнула, что соглашение не подорвет действующие обязательства Украины, в том числе финансовые, в рамках программы Ukraine facility макрофинансовой помощи Украине со стороны МВФ.

"Это то, что не подлежит никакому переговорному формату, а значит, это означает, что соответствующие коррективы должны быть внесены в формат соглашения позже", - заявила она.

Сделка о полезных ископаемых - важные новости

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что уже украинская сторона выработала свою позицию по соглашению с США о полезных ископаемых и свое видение текста. По его словам, соглашение о недрах между Украиной и Соединенными Штатами должно быть взаимовыгодным.

Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент говорил, что президент США Дональд Трамп намеревался использовать соглашение с Украиной по недрам как инструмент для привлечения России к переговорам. Глава минфина заявил, что после подписания сделки Трамп хотел обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину с сообщением, что США поддерживают Украину.

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