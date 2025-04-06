Также Тегеран предостерег страны региона от предоставления США своего воздушного пространства и территории во время возможного конфликта.

Иран привел в повышенную готовность свою армию на фоне возможной военной операции со стороны США. Также Тегеран сделал предупреждение своим соседям, чтобы они не помогали американцам в случае начала военного противостояния. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

Ранее Иран отклонил требования США возобновить прямые переговоры по иранской ядерной программе. При этом Иран негласно предложил продолжать непрямые переговоры через Оман, давний канал для передачи сообщений между двумя враждующими государствами, сказал собеседник Reuters.

Однако поскольку Дональд Трамп уже публично угрожает военным нападением на Иран, Тегеран направил предупреждение правительствам Ирака, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Турции и Бахрейна о том, что он будет считать враждебным актом оказание любой поддержки американской военной операции против иранского государства. В частности Иран предостерег соседей от предоставления своего воздушного пространства или территории для американских военных во время такой операции. По словам иранского чиновника, помощь Америке будет угрожать этим странам "серьезными последствиями".

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Пресс-службы правительств Ирака, Кувейта, ОАЭ, Катара и Бахрейна не предоставили немедленного комментария Reuters на просьбу прокомментировать слова иранского чиновника. А в Министерстве иностранных дел Турции заявили, что им ничего не известно о якобы направленном Ираном предупреждении. Однако в Reuters признают, что Иран мог отправить сообщение по другим каналам.

Россия на словах призвала США к сдержанности в отношениях с Ираном, однако в Тегеране не надеются на какую-то существенную помощь от своего северного союзника, рассказал журналистам другой иранский чиновник. По его словам, вовлеченность России в этот конфликт будет зависеть от "динамики" отношений между Трампом и Путиным.

Трамп угрожает Ирану войной

Как писал УНИАН, в марте 2025 года президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану требование начать прямые переговоры по полному демонтажу ядерной программы страны. Он предупредил, что в случае отказа Иран может столкнуться с бомбардировками и вторичными санкциями.

Иран отреагировал на эти заявления с возмущением, назвав их "безрассудными и воинственными". Также Иран отказался возобновить переговоры о ядерном соглашении, сославшись на то, что США нарушили предыдущие договоренности, когда Трамп отменил первое Ядерное соглашение во время своей первой каденции.

Россия также осудила угрозы Трампа. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что такие ультиматумы являются "неприемлемыми" и предупредил о "катастрофических" последствиях любых ударов по ядерной инфраструктуре Ирана. Он подчеркнул, что Россия готова выступить посредником между США и Ираном для достижения разумного соглашения.

В последние дни появляются сообщения, что США постепенно перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток, что может указывать на подготовку к началу масштабной военной операции против Ирана.

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